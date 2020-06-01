نجم هوفنهايم السابق يقترب من الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية كرواتية اليوم أن واحد من الهدافين المميزين في الدوري الكرواتي يقترب من أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووفقا لصحيفة "سبورتسك" الكرواتية فإن مهاجم نادي ريبيكا الكرواتي ، أنتونيو شولاك على رادار نادي بيراميدز المصري من أجل التعاقد معه في الصيف بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ، أنتي تشاشيتش.





وكان أنتونيو شولاك قد انتقل إلى صفوف ريبيكا من جديد في الموسم الماضي قادما من فريق هوفنهايم الألماني، ليقدم مستويات مميزة رفقة الفريق الكرواتي ويسجل معه 11 هدفا.





اقرأ أيضا.. بيراميدز يراقب ثنائي النجم الساحلي





من جانبه، أبدى نادي بيراميدز رغبته في التعاقد مع الثنائي مالك بعيو وكريم العريبي لاعبا النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع "الصريح" التونسي بأن نادي بيراميدز يسعى للتعاقد مع الثنائي وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعدما قدما مستوى مميز مع الفريق التونسي.





الموقع أضاف بأن بعيو لم يحسم موقفه من الانتقال إلى بيراميدز حيث أعلن في وقت سابق رغبته في الاحتراف بأوروبا.





الموقع ذكر بأن بيراميدز لم يكتفي فقط برغبته في ضم الجزائري كريم العريبي والذي أعلنه في وقت سابق بل ويسعى أيضا لضم مالك بعيو لاعب خط الوسط.



