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الاتحاد العربي للتطوع يختار وزير الاتصالات الأسبق نائب للرئيس
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:35 م
الفجر الاقتصادي
اختار الاتحاد العربي للتطوع المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية- نائبًا لرئيس الاتحاد، خلفًا للدكتور حاتم خاطر.
وقال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد، نواصل العمل من أجل تنمية وتوحيد وتطوير شبكة العمل المجمتعي والتطوعي في الوطن العربي، وذلك من خلال خلق قنوات للتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في الأعمال الخيرية والتطوعية بغرض المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة المعتمدة في كافة الدول العربي.
وأضاف بوهزاع في تصرح له ، نحن في الاتحاد نعتز باستمرار التعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنميه التي يرأسها المهندس هاني محمود، لدورها المتميز في خدمة المجتمع من خلال المشروعات التنموية الرائدة مبتكره و مستدامه ، كما لفت إلى أن الأنشطة الأساسية في الاتحاد تقوم على عدد من المحاور منها تعظيم أهمية التطوع في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج التي تحارب الفقر والجوع والبطالة والأمية من خلال المشروعات المختلفة.
وقال المهندس هاني محمود، إن الاتحاد سوف يعمل على خلق قنوات للتشبيك بين أعضاء الاتحاد والمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل خدمة المجتمع العربي وفق التطورات والأحداث الراهنة، كما لفت إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية وتشجيع الكوادر الإبداعية التطوعية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، للنهضة بالمجتمعات والارتقاء بها.
فيما عبرت الدكتورة أمل جمال سليمان مستشارًا ومنسقًا عامًا للإتحاد في مصر، عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد استكمالًا لخطة عمل بدأت بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة تروس مصر للتنمية في أواخر 2019، مؤكده أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفره في تطوير العمل التطوعي ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، خاصةً وأننا في أمس الحاجه لمثل هذه المشروعات في ظل تداعيات فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتطوع -مقره مملكة البحرين- وهو منظمة دولية غير حكومية مسجلة في مملكة البحرين بقرار مجلس الوزراء رقم 04-2464 يوليو 2018، وهو عضواً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جامعة الدول العربية.
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