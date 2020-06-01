الاتحاد العربي للتطوع يختار وزير الاتصالات الأسبق نائب للرئيس

اختار الاتحاد العربي للتطوع المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية- نائبًا لرئيس الاتحاد، خلفًا للدكتور حاتم خاطر.





وقال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد، نواصل العمل من أجل تنمية وتوحيد وتطوير شبكة العمل المجمتعي والتطوعي في الوطن العربي، وذلك من خلال خلق قنوات للتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في الأعمال الخيرية والتطوعية بغرض المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة المعتمدة في كافة الدول العربي.





وأضاف بوهزاع في تصرح له ، نحن في الاتحاد نعتز باستمرار التعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنميه التي يرأسها المهندس هاني محمود، لدورها المتميز في خدمة المجتمع من خلال المشروعات التنموية الرائدة مبتكره و مستدامه ، كما لفت إلى أن الأنشطة الأساسية في الاتحاد تقوم على عدد من المحاور منها تعظيم أهمية التطوع في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج التي تحارب الفقر والجوع والبطالة والأمية من خلال المشروعات المختلفة.





وقال المهندس هاني محمود، إن الاتحاد سوف يعمل على خلق قنوات للتشبيك بين أعضاء الاتحاد والمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل خدمة المجتمع العربي وفق التطورات والأحداث الراهنة، كما لفت إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية وتشجيع الكوادر الإبداعية التطوعية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، للنهضة بالمجتمعات والارتقاء بها.





فيما عبرت الدكتورة أمل جمال سليمان مستشارًا ومنسقًا عامًا للإتحاد في مصر، عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد استكمالًا لخطة عمل بدأت بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة تروس مصر للتنمية في أواخر 2019، مؤكده أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفره في تطوير العمل التطوعي ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، خاصةً وأننا في أمس الحاجه لمثل هذه المشروعات في ظل تداعيات فيروس كورونا.





الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتطوع -مقره مملكة البحرين- وهو منظمة دولية غير حكومية مسجلة في مملكة البحرين بقرار مجلس الوزراء رقم 04-2464 يوليو 2018، وهو عضواً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جامعة الدول العربية.