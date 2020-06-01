Advertisements

الاتحاد العربي للتطوع يختار وزير الاتصالات الأسبق نائب للرئيس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:35 م
المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود
الفجر الاقتصادي
اختار الاتحاد العربي للتطوع  المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية- نائبًا لرئيس الاتحاد، خلفًا للدكتور حاتم خاطر.

وقال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد، نواصل العمل من أجل تنمية وتوحيد وتطوير شبكة العمل المجمتعي والتطوعي في الوطن العربي، وذلك من خلال خلق قنوات للتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في الأعمال الخيرية والتطوعية بغرض المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة المعتمدة في كافة الدول العربي.

وأضاف بوهزاع في تصرح له ، نحن في الاتحاد نعتز باستمرار التعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنميه التي يرأسها المهندس هاني محمود، لدورها المتميز في خدمة المجتمع من خلال المشروعات التنموية الرائدة مبتكره و مستدامه ، كما لفت إلى أن الأنشطة الأساسية في الاتحاد تقوم على عدد من المحاور منها تعظيم أهمية التطوع في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج التي تحارب الفقر والجوع والبطالة والأمية من خلال المشروعات المختلفة.

وقال المهندس هاني محمود، إن الاتحاد سوف يعمل على خلق قنوات للتشبيك بين أعضاء الاتحاد والمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل خدمة المجتمع العربي وفق التطورات والأحداث الراهنة، كما لفت إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية وتشجيع الكوادر الإبداعية التطوعية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، للنهضة بالمجتمعات والارتقاء بها.

فيما عبرت الدكتورة أمل جمال سليمان مستشارًا ومنسقًا عامًا للإتحاد في مصر، عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد استكمالًا لخطة عمل بدأت بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة تروس مصر للتنمية في أواخر 2019، مؤكده أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفره في تطوير العمل التطوعي ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، خاصةً وأننا في أمس الحاجه لمثل هذه المشروعات في ظل تداعيات فيروس كورونا. 

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتطوع -مقره مملكة البحرين- وهو منظمة دولية غير حكومية مسجلة في مملكة البحرين بقرار مجلس الوزراء رقم 04-2464 يوليو 2018، وهو عضواً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جامعة الدول العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود كورونا حسن بوهزاع الاتحاد العربي للتطوع

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 19 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يناقش المشروعات التنموية والبرامج المختلفة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية (صور)

تكريم الفائزين بقلادة "بن فهد" للأعمال التطوعية الشهر المقبل في القاهرة

محافظ المنوفية يستقبل وفد مؤسسة "تروس مصر" للتنمية

قلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية.. 158 مشاركة من 18 دولة

الاتحاد العربي للتطوع يكرم مستشفى أورام الأقصر لدوره في علاج مرضى السرطان

بالإجماع.. انتخاب المصري "حاتم خاطر" نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للتطوع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين