حوادث حوادث Advertisements "نشرة حوادث الفجر".. إصابة ممدوح حمزة بالكورونا واستئناف العمل بالمشآت الشرطية الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:29 م إيمان عبد العاطي Advertisements أخبار تهمك وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام منذ حوالي 20 ساعة إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا منذ أقل من ساعتين بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي 5 ساعات مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا منذ أقل من ساعتين عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو) منذ حوالي 16 ساعة لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟ منذ حوالي 10 ساعات مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا منذ أقل من ساعتين عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي) منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول منذ يوم نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات