صحيفة: الإمارات تميزت بالقدرة والمرونة والاستجابة الحكومية السريعة





قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية ، الصادرة اليوم الإثنين، إن عجلة الإنتاج بالقطاع الحكومي تتسارع مع عودة الموظفين إلى الميدان، رغم أنها لم تتوقف منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، اعتماداً على ما تملكه الإمارات من بنية تحتية في المجال الرقمي والتقني، مكنتها من استمرار مواصلة الأعمال "عن بُعد"، والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجالات مختلفة.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الحكومة عملت على تأمين كل ما يمكن من تدابير لوقاية الموظفين والمتعاملين من فيروس كورونا، ذلك أن صحتهم هي الأولوية، عبر قرارات دأب مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، على اتخاذها خلال اجتماعاته التي لم تنقطع على مدى الشهور الماضية استجابة للمستجدات وتطورات التعامل مع الوباء.





ولفتت إلى أن استراتيجية الإمارات لما بعد كورونا، التي وجّه "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" بإعدادها، تدخل حيز التنفيذ لدعم مختلف القطاعات في مواجهة آثار هذه الجائحة، ودراسة الفرص المتاحة لتحويل الدروس المستفادة من الأزمة العالمية إلى تعزيز القدرات، وبناء الإمكانيات اقتصادياً واجتماعياً والاستمرار في مسيرة التنمية والتميز.





وأكدت على أنه خلال الفترة الماضية، تميزت إدارة الأزمة بالقدرة والمرونة والاستجابة الحكومية السريعة لكل تطور وها هي اليوم تعود للإنجاز، والمضي في تحقيق أهداف الرؤية المئوية لدولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تبث فينا دوماً العزيمة والإصرار والأمل بقدرتنا على مواجهة مختلف التحديات، لنكون أقوى وأفضل في الأيام المقبلة.



