فرح أخت محمد رمضان يثير جدل رواد مواقع التواصل (التفاصيل الكاملة)

أثار فرح أخت محمد رمضان جدل رواد مواقع التواصل، وذلك بعد ظهور الجميع بدون كمامات أو عمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا "كوفيد -10".

وبدأ البعض يتسائل كيف أقيم فرح أخت محمد رمضان في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول أحد رواد موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو يظهر الفنان محمد رمضان وهو يلتقط الصور مع أخته وزوجها، بحضور عدد كبير من المعازيم، دون اتخاذ إجراءات الوقاية.



تفاصيل فرح أخت محمد رمضان





وتم عقد إيمان رمضان، قرانها على حسام خالد، في شهر رمضان الماضي، في جو عائلي، بمنزل والد الأخير، ولم يستطع الفنان محمد رمضان حضور عقد القران نظرا لظروف سفره وقتها.





وأقيم مساء أمس الأحد، بإحدى الفيلات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي-، حفل زفاف شقيقة "رمضان"، بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.





ونشر الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو من داخل فرح أخت محمد رمضان، يظهر فيه أخو العروسة وهو يلتقط الصور مع المعازيم دون أخذ إجراءات الوقاية، بينما طالبت الغعلامية لميس الحديدي محمد رمضان بالإهتمام بصحة الناس قدر إهتمامه بالصور.





ومن جهتها، ألقت الشرطة القبض على منظم الحفلات، وتحفظت على "ال - دي- جي" بسبب وجود تجمعات، ومخالفة الإجراءات الإحترازة التي وضعتها الدولة للحماية من فيروس كورونا.



