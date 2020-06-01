حقيقة انفصال منة عرفة عن علي غزلان

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قامت الفنانة منة عرفة بحذف جميع الصور التي تجمعها باليوتيوبر علي غزلان، التي كانت قد نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقام "غزلان" أيضا بفعل ذالك.



وأثار هذا جدل الجمهور حول انفصالهم، بعد أن كانت تربطهم علاقة حب لاجظها الجمهو من خلال صورهم معا،وحدث ذالك بعد حلقة الفنانة منة عرفة بأيام قليلة مع الفنان رامز جلال في "رامز مجنون رسمي".



وقام علي غزلان بعد انتهاء حلقة منة عرفة في "رامز مجنون رسمي" بنشر صورة تجمعه بها قائلا "عزباء ده أنا حتى بضحكك"،وذالك بعد إجابة "عرفة" على سؤال الإعلامية أروى عن حالتها الإجتماعية قائلة "عزباء