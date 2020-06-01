Advertisements

الأنبا باخوم يرأس قداس الإلهي بمناسبة دخول السيد المسيح مصر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
ترأس الانبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية، المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، القدس الإلهي بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة من كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية.


واحتفل الانبا باخوم بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر، في احد مواقع المسار المقدس، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالمطرية، ومن المقرر انت يبدا الاحتفال بدون شعب، فقط مع الاب الراعي وبعض من الشمامسة، اليوم الساعة السادسة مساء.

كان نيافة الانبا باخوم النائب البطريركي للإيبارشية البطريركية، قد قام بزيارة الي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، حيث احتفل بالقداس الإلهي مع الإب اغسطينوس راعي الكنيسة والاب ماجد الراعي السابق للكنيسة والراعي الجديد لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين وشمامسة الكنيسة.

سبق الكلمة الروحية للقداس كلمة من الأب أغسطينوس للاب ماجد لشكره على الفترة السابقة في الخدمة بالكنيسة.


والقى نيافة الانبا باخوم كلمة والذي بدأها بتعبيره عن حزنه للتواصل مع شعب الكنيسة فقط عن طريق وسائل التواصل طالبا من الله نزع الوباء ورجوعنا الي كنائسنا، أيضا قدم نيافته العزاء باسم كل الايبارشية لكل الاسر التي فقدت احبائها مصليا أن تحل تعزية الروح القدس في قلوب الأهالي، مستكملا بالصلاة من اجل كل المرضي وكل الأطباء والممرضين أن يحميهم الله.


أشار نيافته إلى الاحتفال بالعديد من الأعياد وهي ختام الشهر المريمي وعيد الصعود وعيد العنصرة وكما اعلن الرسالة الجديدة للاب ماجد مشيدا بالمحبة والتفاني للاب ماجد في خدمته دوما، طالبا من الله اعانته في خدمته الجديدة كراعيا لكنيسة سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بالمهاجرين بعزبة النخل، واستكمل نيافته مقدما الشكر للاب ماجد علي الفترة السابقة في خدمته بكنيسة العائلة المقدسة مقدما له كل الدعم ومباركا له، كما شكر نيافة الأنبا باخوم الاب اغسطينوس علي قيامه بدور الأب.


احتوت الكلمة الروحية لنيافة الانبا باخوم علي كلمة عن انجيل " الصعود "، ذاكرا انه ان كان 25 ديسمبر هو عيد التجسد فعيد الصعود هو عيد التأله، رابطا إياه بالأربعين الخاص بالشخص المنتقل وهو للاحتفال بكون الشخص مع الله والدخول في حضن الاب لنشاركه الطبيعة الإلهية، فعيد الصعود يدخلنا الي حضن الاب " وهو العيد الذي يجعلنا نرمي الموت ورائنا وتكون الحياة الابدية امامنا "، كما ان عيد الصعود يعطينا نعمة كبيرة بكوننا في حضن الاب وعلينا ان نحيا بطبيعتنا كأبناء الله.


واختتم النائب البطريركي للشؤن البطريركية كلمته بأن كل شخص من احبائنا ينتقل لا يكون له موت وانما حياة ابدية ( لنترك الموت خلفنا وتكون امامنا الحياة الأبدية )، موجها رسالة لكل الشعب انه مهما اقترب الوباء الي بيوتنا يجب ان نعلم انه ليس لنا موت وانما حياة ابدية في حضن للاب، كما أوصل نيافته بركة غبطة ابينا البطريرك الانبا إبراهيم لكل الإباء الكهنة والشمامسة والشعب، وطلب نيافته الصلاة لأجله ولكل الاب ماجد والاب اغسطينوس وكل الإباء الكهنة.، هذا اختتم القداس الإلهي بالبركة الختامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العائله المقدسه اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 20 ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"الكاثوليكية" تحتفل بسيامة الأب دانيال أسقفا لإيبارشية الإسماعيلية

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بشبرا الخيمة

الأنبا باخوم يحتفل بعيد السيامة الكهنوتية راعي كنيسة عذراء السجود

للمرة الأولى.. الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بشبرا

الأنبا باخوم يستقبل وفداً من ألمانيا (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين