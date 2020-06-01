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إجراء مقابلات المقبولين برياض الأطفال في كفرالشيخ عبر الفيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات " من الأول من يونيو الجاري حتى 30 يونيو الجاري، والمدارس العربي الرسمي" من الأول من يونيو الجاري حتى 31 يوليو المقبل.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسى2020-2021 انطلاقا من اليوم الإثنين، الأول من يونيو الجاري، من خلا الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وطالب وكيل الوزارة، أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة، أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت وكيل الوزارة، أن سن القبول برياض الاطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات الي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر،ولا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال في سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.

جاء ذلك كإجراء إحترازي قامت به مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد

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