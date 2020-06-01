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'هيكل' يوجه رسالة للإعلاميين بعد إصابة 5 منهم بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:18 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
وجه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، رسالة للإعلاميين والصحفيين، بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، المصابين بفيروس كورونا المستحد، حيث قال: "دائمًا ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعًا تتوخي الحذر، واتباع كافة وسائل الإجراءات الإحترازية".

وأضاف: "إن الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية، فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري، وستزول الجائحة 
بتكاتفنا جميعًا".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، في جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولكل المصابين من شعب مصر العظيم"

وأجرى وزير الدولة للإعلام، اتصالًا هاتفيًا بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهم خالص الشفاء.

وكان قد أصيب أمس، 5 إعلاميين بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل بعضهم إلى مستشفيات العزل، بينما لجأ البعض الآخر للعزل المنزلي، وهم : الإعلامية آية عبدالرحمن المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، والإعلامية ريهام السهلي المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، والإعلامية إلهام النمر المذيعة في التلفزيون المصري، والمذيع الإذاعي عمرو صلاح، والإعلامية داليا أبو عمر.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام والـ'يونيسف'

وكان قد وقع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال "هيكل" في بيان له، إن هذه الشراكة تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وأضاف أنه من المقرر أن يتواصل العمل  بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار 
خمس سنوات.

ومن جانبه قال برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن الـ"يونيسف" ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز حقوق الأطفال، ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية، خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي يشهدها العالم، فإنه من الأهمية، أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن اليونيسف ترى أن الشراكة مع وزارة الدولة للإعلام، هي بمثابة تعزيز ثقافة الأطفال، واستدامتها، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية في الحفاظ على قدرات الأطفال.

كما أشار مايس إلى أنه اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تلتزم يونيسف بالاستفادة من القدرات الإعلامية في إثراء الوعي والثقافة المجتمعية، والعمل المشترك فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

وفي نهاية اللقاء، شدد "هيكل" على ضرورة بدء الحملة الإعلامية لتوعية الأطفال  من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل بدء العام الدراسس الجديد، مؤكدًا تركيز الإعلام على تمكين وحماية الأطفال في مصر، خاصة
مع التحول الرقمي الذي يجري، ونشهده في الوقت الراهن.

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