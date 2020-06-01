صحيفة: الإمارات تنتصر دائماً في التحديات والأزمات





قالت صحيفة "البيان" الإماراتية ، الصادرة اليوم الإثنين، في افتتاحيتها بعنوان "دبي تعود لتقهر التحديات": إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعرف المستحيل وتنتصر دائماً في التحديات والأزمات.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: ها هي تتحدى أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" التي أحبطت أكبر دول العالم، وها هي إمارة دبي تستعيد رونقها وتعود لحياتها الطبيعية تدريجياً بالرغم من استمرار تداعيات الوباء متخذة التدابير الاحترازية كافة، ومعتمدة على توجيهات قيادتها الرشيدة وكفاءة حكومتها وأجهزتها، ووعي شعبها والمقيمين على أرضها؛ حيث بدأت مؤسساتها تعود للعمل بنسب تتناسب مع الظروف، وبدراسات وتدابير محسوبة جيداً.





وتابعت: أن اللافت للمراقبين أن التقييمات الدولية مستمرة في وضع دبي ضمن قائمة أقدر مدن العالم على مواجهة تحديات أزمة كورونا، وآخرها بالأمس القريب صحيفة "تايمز" البريطانية أكدت في تقرير لها على أن دبي تعد واحدة من أكثر المدن قدرة على تجاوز جائحة كورونا، وتعتبر الوباء بمثابة اختبار لقدرتها على تحويل الإمارات وخاصة دبي، إلى مركز إقليمي للطب والعلوم والتكنولوجيا.





وذكرت أن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن استراتيجية الإمارات الناجحة تمثلت في أن سياسة الإغلاق المبكر والصارم ليست الملاذ الوحيد لاتقاء شر الوباء، وأن الحياة الطبيعية ممكن أن تعود مع استمرار الاهتمام بالإجراءات الصحية والفحوصات الطبية، التي أكدت على أن الإمارات تفوقت فيها على دول العالم، فقد أجرت أكثر من مليوني اختبار، بمعدل أكثر من واحد لكل خمسة مقيمين في الدولة البالغ عددهم نحو عشرة ملايين؛ ثلاثة أضعاف معدل أية دولة أخرى في العالم ذات الكثافة السكانية العالية.



