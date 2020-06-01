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صحيفة: الإمارات تنتصر دائماً في التحديات والأزمات
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:16 م
وكالات
قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، في افتتاحيتها بعنوان "دبي تعود لتقهر التحديات": إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعرف المستحيل وتنتصر دائماً في التحديات والأزمات.
وأضافت الصحيفة الإماراتية: ها هي تتحدى أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" التي أحبطت أكبر دول العالم، وها هي إمارة دبي تستعيد رونقها وتعود لحياتها الطبيعية تدريجياً بالرغم من استمرار تداعيات الوباء متخذة التدابير الاحترازية كافة، ومعتمدة على توجيهات قيادتها الرشيدة وكفاءة حكومتها وأجهزتها، ووعي شعبها والمقيمين على أرضها؛ حيث بدأت مؤسساتها تعود للعمل بنسب تتناسب مع الظروف، وبدراسات وتدابير محسوبة جيداً.
وتابعت: أن اللافت للمراقبين أن التقييمات الدولية مستمرة في وضع دبي ضمن قائمة أقدر مدن العالم على مواجهة تحديات أزمة كورونا، وآخرها بالأمس القريب صحيفة "تايمز" البريطانية أكدت في تقرير لها على أن دبي تعد واحدة من أكثر المدن قدرة على تجاوز جائحة كورونا، وتعتبر الوباء بمثابة اختبار لقدرتها على تحويل الإمارات وخاصة دبي، إلى مركز إقليمي للطب والعلوم والتكنولوجيا.
وذكرت أن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن استراتيجية الإمارات الناجحة تمثلت في أن سياسة الإغلاق المبكر والصارم ليست الملاذ الوحيد لاتقاء شر الوباء، وأن الحياة الطبيعية ممكن أن تعود مع استمرار الاهتمام بالإجراءات الصحية والفحوصات الطبية، التي أكدت على أن الإمارات تفوقت فيها على دول العالم، فقد أجرت أكثر من مليوني اختبار، بمعدل أكثر من واحد لكل خمسة مقيمين في الدولة البالغ عددهم نحو عشرة ملايين؛ ثلاثة أضعاف معدل أية دولة أخرى في العالم ذات الكثافة السكانية العالية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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