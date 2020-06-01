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برلماني: أتوقع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص المواطنين على ارتداء الكمامات خلال الخروج من المنزل، والالتزام بالاجراءات الوقائية الاحترازية التي أعلنتها الدولة خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال زين، في تصريح لبوابة الفجر، اليوم الاثنين، إن العالم لم يتفق على بروتوكول للعلاج من كورونا، إلا انه اتحد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لذلك يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر حرصًا على الإلتزام بما تعلن عنه الدولة، خوفا على صحتهم في المقام الأول وليس خوفا من العقوبات والغرامات التي تفرض عليهم في حالة المخالفة، فالالتزام يجب أن يكون عن قناعه من الشخص ذاته.

وتوقع عضو مجلس النواب، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، في حالة استمرار إلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الكشف المبكر في حالة شعور المواطن بأعراض الفيروس سيساهم بنسبة كبيرة في شفاؤه، لذلك يجب الذهاب إلى المستشفى بأقصى سرعة في حالة الشعور بأي أعراض تابعه للفيروس.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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