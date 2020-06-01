البنك الأهلى ومصر يدعمان مستشفى المنيا الجامعى بـ130مليون جنيه





وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا لدعم مستشفى المنيا الجامعي، بمبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.





وفي تعقيب له على البروتوكول، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنكي الأهلي المصري وبنك مصر في كافة المجالات التنموية وبخاصة في دعم مجال الصحة الذي يعد محورا هاما من المحاور التي ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية، مضيفا أن البنك الأهلي المصري حريص على المساهمة في تطوير مستشفى المنيا الجامعي بتخصصاتها المختلفة ، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 6 مليارات جنيه في السنوات الخمس الاخيرة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل اساسي لكونهما أحد اهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية ، مشيرا إلى أن نصيب مساهمات البنك في ملف الصحة مليار و750 مليون جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يؤكد فاعلية تلك الاستراتيجية واثرها الايجابي على خدمة المواطنين.

ومن جانبه قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: " إن البنك يحرص دائما انطلاقا من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2018 لنحو 760 مليون جنيه وبلغت مساهماتنا نحو 2.6 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ".

هذا وأشاد مصطفى رئيس جامعة المنيا بدور كلا من بنكي مصر والأهلي في دعم المستشفى سعيا للارتقاء بمستوى الأداء في المستشفى بما يؤهلها لخدمة مواطني المحافظة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 6 مليون مواطن بشكل أفضل، كما أشار إلى أن تكاتف كافة الجهود سواء على المستوى العام، الخاص، أو على مستوى العمل الأهلي مع جهود الدولة التنموية سوف تعظم من المنافع التي تعود على المواطنين.