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تعرف على أخطر 3 سيارات في العالم يُنصح الخبراء بتفادي شرائها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نشر المعهد الوطني لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة "IIHS"، نتائج دراسة عن الحوادث واختبارات الاصطدام والتي كشفت عن أخطر السيارات في العالم.

ووفقا للخبراء، فإن السيارت الصغيرة غير قادرة على حماية السائق والركاب أثناء وقوع حادث، وخاصة في المواقف الحرجة، تزداد المخاطر على السائق والركاب إذا تعرضت سيارة صغيرة لحادث ما.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فقد أفادت الإحصاءات، أن بين كل مليون سيارة تم التأمين عليها تتعرض 116 منها إلى حادث مميت.

وخلص باحثون بالمعهد إلى أن سيارة " فورد فييستا" (Ford Fiesta) تحتل المرتبة الأولى من حيث الخطورة، إذ جاءت حصيلة القتلى ما يقرب من 142 من سائقي فورد فيستا، وأشارو إلى أن سبب العدد الكبير من حالات الموت تعود إلى هشاشة هيكلها.

بينما جاءت سيارة " هيونداي أكسنت" (Hyundai Accent) في المرتبة الثانية من حيث الخطورة فقد أدت هذه السيارة لقتل 95 شخصا، واحتلت سيارة "فيات 500" (Fiat 500) المركز الثالث بمعدل وفيات 87 شخصا.

وأشار المعهد إلى أن الحوادث المميتة لا يقتصر السبب فيها على ضعف وسائل الأمان وقوة تحمل السيارات المذكورة، إنما تعود بعض الحالات إلى أخطاء السائقين وعوامل خارجية أخرى مثل حالة الطرق والمناخ.

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