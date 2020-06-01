زيدان يجتمع مع رايولا لحسم مصير نجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مصر على التعاقد مع مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن زين الدين زيدان عقد جلسة مؤخرًا مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا من أجل مناقشة إمكانية إنضمام النجم الفرنسي إلى الملكي.





وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرغب في تفويت فرصة التعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل كما حدث في 2019 ولذلك تحرك بنفسه للعمل على التعاقد مع النجم الفرنسي إلى قلعة سانتياجو برنابيو.





وأوضح الموقع الفرنسي أن المشكلة تكمن في أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز و مينو رايولا ليست جيدة كما أن بيريز لا يفضّل التعاقد مع بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آلان ميجلياتشيو الرجل الذي يدير مصالح زين الدين زيدان يمكن أن يكون وسيطًا لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن نجمه الفرنسي.



