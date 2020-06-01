Advertisements

زيدان يجتمع مع رايولا لحسم مصير نجم مانشستر يونايتد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مصر على التعاقد مع مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن زين الدين زيدان عقد جلسة مؤخرًا مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا من أجل مناقشة إمكانية إنضمام النجم الفرنسي إلى الملكي.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرغب في تفويت فرصة التعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل كما حدث في 2019 ولذلك تحرك بنفسه للعمل على التعاقد مع النجم الفرنسي إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

وأوضح الموقع الفرنسي أن المشكلة تكمن في أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز ومينو رايولا ليست جيدة كما أن بيريز لا يفضّل التعاقد مع بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آلان ميجلياتشيو الرجل الذي يدير مصالح زين الدين زيدان يمكن أن يكون وسيطًا لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن نجمه الفرنسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد بوجبا أخبار يال مدريد

أخبار تهمك

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 19 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جيرو: أنا مع محمد صلاح

مانشستر يونايتد يراهن على لوكاكو أمام وست هام

توتنهام يكتسح هيديرسفيلد برباعية (فيديو)

ريال مدريد طمعان في ليجانيس

ريال مدريد يدفع 70 مليون يورو لقهر برشلونة

كريستيانو رونالدو يجرد ميسي من رفاقه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين