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على رأسها فول الصويا.. الصين تعلق مشتريات السلع الزراعية الأمريكية
الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:57 م
وكالات
نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.
وبحسب "الألمانية" قال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء. كما ألغى مشترون صينيون عددا غير معروف من طلبات شراء اللحوم الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت في خطر.
تأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونج كونج.
وكانت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، قال إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأمريكية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.
وأبلغ المسؤول لي تشنج تشيان مؤتمرا صحفيا أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأمريكية القادرة على المنافسة إلى أسواقها وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين.
وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسبما تمليه أوضاع السوق وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وكانت بكين وافقت على مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية في إطار اتفاق تجارة أولي جرى توقيعه الأسبوع الماضي، لكن مازالت هناك شكوك بخصوص عدد من المسائل في هذا الصدد.
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