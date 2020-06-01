بنسبة هبوط 16.3% .. سهم "رواد للسياحة "يتصدر قائمة الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم

إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 670 نقطة.