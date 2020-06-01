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بنسبة هبوط 16.3% .. سهم "رواد للسياحة "يتصدر قائمة الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم
الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:44 م
نيفين سمير
إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 670 نقطة.
الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
وتصدر سهم رواد السياحة - رواد الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم بنسبة 16.3% وبسعر 7 جنيهات ، تلاه سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 4.4% وبسعر 1.3 جنه ، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.1% وبسعر 9.8 جنيه ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4% وبسعر 0.520 جنيه
وأخيراً سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكوبنسبة 3.5% وبسعر 0.456 جنيه.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم
1- سهم المنصورة للدواجن بنسبة ارتفاع 10% وبسعر 3.6 جنيه.
2- سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.8% وبسعر 4.7 جنيه.
3- سهم العربية للمحابس بنسبة ارتفاع 9.8% وبسعر 0.734 جنيه
4- سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.5% وبسعر 2.3 جنيه.
5- سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 8.7% وبسعر 3.2 جنيه.
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