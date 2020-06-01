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سوريا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويداء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:50 م
سوريا
سوريا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السويداء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 123.

 

وأصدرت وزارة الصحة السورية، بيانًا قالت فيه إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أحد المخالطين في السويداء، والحالة موجودة في الحجر الصحي.

 

وكشفت الصحة السورية، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بلغت 123 إصابة، شفيت منها 46 إصابة وتوفيت 5 حالات.

 

وقد أقرت الحكومة السورية، مؤخرا جملة من الإجراءات الجديدة في ضوء تخفيف القيود المفروضة في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورنا، منها عودة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام، واستئناف الدوام في الجامعات والمعاهد، استكمالا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 ، وإلغاء حظر التجوال الليلي، وغيرها من الإجراءات.

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف السورية، عن عودة الصلوات الجماعية والجمعات اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك بعد تعطلها نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا.

 

وذكرت الأوقاف السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تعلن افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة اعتباراً من يوم الأربعاء ٤ شوال ١٤٤١ هجرية الموافق لـ ٢٧ مايو ٢٠٢٠ مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على لجان المساجد.

 

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

 

وأضافت "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضا، أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض.

 

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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