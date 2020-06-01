" المنصورة للدواجن " تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق تعاملات اليوم عند مستوي 549.3 مليار جنيه

ونستعرض الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم وفقاً لما جاء بالموقع الرسمي لها كالاتي :

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

1- سهم المنصورة للدواجن بنسبة ارتفاع 10% وبسعر 3.6 جنيه.

2- سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.8% وبسعر 4.7 جنيه.

3- سهم العربية للمحابس بنسبة ارتفاع 9.8% وبسعر 0.734 جنيه

4- سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.5% وبسعر 2.3 جنيه.

5- سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 8.7% وبسعر 3.2 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 670 نقطة.