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تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 23.7 % في مايو الماضي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
وكالات
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 23.7 بالمئة في شهر مايو وسط الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته "د ب ا".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات الخارجية للبلاد وصلت إلى 34.8 مليار دولار مقارنة بـ 45.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت الواردات إلى 34.4 مليار دولار في مايو، مسجلة تراجعا بنسبة 21.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويرجع العجز في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى حد كبير بسبب توقف سلسلة التوريد العالمية.

وأعلن بنك كوريا الجنوبية في تقرير يوم الخميس أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام بعد أن شهد الربع الأول أسوأ انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ ركود عام 2008 .

كما قدم التقرير نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى الطويل، حيث توقع نموًا تدريجيًا للتجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام مع خروج العديد من البلدان من عمليات الإغلاق.

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من الحد من انتشار فيروس كورونا بعد بلوغها ذروة التفشي في نهاية فبراير، حيث كانت تسجل أكثر من 900 حالة يوميا.

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