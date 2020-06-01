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فايلر يستقر على عودة محمد شريف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:35 م
محمد شريف
محمد شريف
محمد جمال
يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال الفترة القادمة بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على عودة لاعب القلعة الحمراء محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وكان محمد شريف قدم أداء مميز رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وضمن هدافين بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الأهلي لحسم موقف محمد شريف، خاصة انه من الممكن أن يكون البديل الأنسب للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حال رحيل رمضان صبحي المتوقع والعودة لهيدرسفيلد الإنجليزي والمُعار منه لنهاية الموسم الحالي.


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تحدث جونيور أجايي المهاجم النيجيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مفاوضات الزمالك معه قبل الإنتقال لصفوف المارد الأحمر. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك عندما كان في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "في نفس الوقت الذي تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك، تلقيت مفاوضات النادي الأهلي وكان وقتها المهندس محمود طاهر، حدثني عصام سراج ثم مارتن يول".

وتابع: "وقعت للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير، ولكني لم اتقابل مع مارتن يول بعد وصولي لمصر فكان فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".

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