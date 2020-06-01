Advertisements

عمرو واكد يتصدر "تويتر" بعد مشهد الكلبة (depressed ليه يا روح امك) في الموسم الثاني من مسلسل "Ramy"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:34 م
عمرو واكد مسلسل رامي
عمرو واكد مسلسل رامي
تصدر الفنان عمرو واكد، صباح اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020، قائمة تريندات "تويتر" الأكثر بحثًا في مصر، وذلك بسبب مشهده في المسلسل الأمريكي "Ramy"، حيث ظهر في أحدى العيادات البيطرية للحيوانات لمعالجة كلبته ليتفاجأ بالطبيبة توضح له بأن هذه الكلبة قد تعاني من "اكتئاب"، لتظهر عليه علامات القلق والتوتر.

وقام عمرو واكد بتوجيه الحديث إلى الكلبة والطبيبة "اكتئاب؟" ما الذي جعلها تشعر بالاكتئاب؟ ها اخبرينا .. هل لديك أطفال تحتاجي لدعمهم؟ أم عليكي فواتير والقروض الخاصة بك؟ بل ربما تركت عائلتها وأهلها في وطنها وجاءت إلى هنا لملاحقة حلم غير موجود .. واختتم مشهده بـ جملة "depressed ليه يا روح امك".

حيث يفاجئ والد "رامي"، بتشخيص الطبيبة البيطرية، التي قالت له بعد معاينة الكلبة، إنّ علامات "القلق والاكتئاب تبدو عليها"، فتنفجر أسئلته في وجهها: " مكتئبة لماذا؟، ما الذي يجب أن تشعر بالاكتئاب حياله؟ هل لديك أطفال تحتاجين لدعمهم؟ فواتير؟ قروض؟ ربما تركت حياتها... عائلتها في وطنها وجاءت هنا لملاحقة حلم غير موجود..." 

وأعاد العديد من المتابعين المصريين، تغريد هذا المشهد من الموسم الثاني لمسلسل "رامي"، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، تحت وسم "عمرو واكد"، وتنوعت الآراء بين الإشادة بأداء الممثل المصري، والتركيز على قوة المشهد ودلالته الساخرة، وطرافة عبارة : "depressed ليه يا روح أمك".

وبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي" في 29 مايو الماضي، تزامنًا عبر منصة "hulu" الأمريكية، وشبكة قنوات "OSN" المشفرة بالعالم العربي، وأثار الإعلان الترويجي له، الجدل حول مشاركة ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، في المسلسل.

احداث مسلسل "رامي" للنجم عمرو واكد
وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب أمريكي مسلم، مولود لأبوين مهاجرين، والتحديات التي يواجهها في استكشاف هويته، وتحديد نمط حياته بنيوجرسي، بين عالمين مختلفين، "مجتمع مسلم يؤمن أن الحياة اختبار مستمر"، وجيل من الأصدقاء المعاصرين جداً يرون أنّها "احتمالات لا نهاية لها.".

 وفي الموسم الثاني يسعى بطل المسلسل، لفهم نفسه، وتبني معتقدات مجتمعه على نحو أعمق، ويؤدي الممثل عمرو واكد دور والد "رامي": المهاجر المصري إلى الولايات المتحدة "فاروق حسن".  

وفاز الممثل الأمريكي مصري الأصل، رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (موسيقي أو كوميدي)، عن مسلسل "رامي"، في حفل الغولدن غلوب 2020، مطلع العام الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشهد الكلبة مسلسل رامي لعمرو واكد مسلسل رامي عمرو واكد يتصدر تويتر عمرو واكد اكتئاب ليه يا روح امك اكتئاب Ramy

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 18 ساعة

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مسلسل Ramy متوفرا للمشاهدة على Hulu

"زي الشمس.. ولد الغلابة.. زلزال".. أعمال درامية جذبت الجمهور في بداية الموسم الرمضاني

عمر السعيد يؤكد طرح جزء ثان لـ"زي الشمس"

2020 Golden Globes | المصري الأمريكي رامي يوسف يحصد جائزة "جولدن جلوب 2020" كأفضل ممثل تليفزيوني

وفاة كلب ظهر بمسلسل صراع العروش بسبب السرطان

خالد منصور يستطلع رأي جمهوره برد فعل عمرو في حكايات بنات ج4

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين