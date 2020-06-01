عمرو واكد يتصدر "تويتر" بعد مشهد الكلبة (depressed ليه يا روح امك) في الموسم الثاني من مسلسل "Ramy"

وقام عمرو واكد بتوجيه الحديث إلى الكلبة والطبيبة "اكتئاب؟" ما الذي جعلها تشعر بالاكتئاب؟ ها اخبرينا .. هل لديك أطفال تحتاجي لدعمهم؟ أم عليكي فواتير والقروض الخاصة بك؟ بل ربما تركت عائلتها وأهلها في وطنها وجاءت إلى هنا لملاحقة حلم غير موجود .. واختتم مشهده بـ جملة " depressed ليه يا روح امك ".

توضح له بأن هذه الكلبة قد تعاني من "اكتئاب"، لتظهر عليه علامات القلق والتوتر.

تصدر الفنان عمرو واكد، صباح اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020، قائمة تريندات "تويتر" الأكثر بحثًا في مصر، وذلك بسبب مشهده في المسلسل الأمريكي "Ramy"، حيث ظهر في أحدى العيادات البيطرية للحيوانات لمعالجة كلبته ليتفاجأ بالطبيبة توضح له بأن هذه الكلبة قد تعاني من "اكتئاب"، لتظهر عليه علامات القلق والتوتر.

حيث يفاجئ والد "رامي"، بتشخيص الطبيبة البيطرية، التي قالت له بعد معاينة الكلبة، إنّ علامات "القلق والاكتئاب تبدو عليها"، فتنفجر أسئلته في وجهها: " مكتئبة لماذا؟، ما الذي يجب أن تشعر بالاكتئاب حياله؟ هل لديك أطفال تحتاجين لدعمهم؟ فواتير؟ قروض؟ ربما تركت حياتها... عائلتها في وطنها وجاءت هنا لملاحقة حلم غير موجود..."





وأعاد العديد من المتابعين المصريين، تغريد هذا المشهد من الموسم الثاني لمسلسل "رامي"، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، تحت وسم "عمرو واكد"، وتنوعت الآراء بين الإشادة بأداء الممثل المصري، والتركيز على قوة المشهد ودلالته الساخرة، وطرافة عبارة : "depressed ليه يا روح أمك".





وبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي" في 29 مايو الماضي، تزامنًا عبر منصة "hulu" الأمريكية، وشبكة قنوات "OSN" المشفرة بالعالم العربي، وأثار الإعلان الترويجي له، الجدل حول مشاركة ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، في المسلسل.





احداث مسلسل "رامي" للنجم عمرو واكد

وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب أمريكي مسلم، مولود لأبوين مهاجرين، والتحديات التي يواجهها في استكشاف هويته، وتحديد نمط حياته بنيوجرسي، بين عالمين مختلفين، "مجتمع مسلم يؤمن أن الحياة اختبار مستمر"، وجيل من الأصدقاء المعاصرين جداً يرون أنّها "احتمالات لا نهاية لها.".





وفي الموسم الثاني يسعى بطل المسلسل، لفهم نفسه، وتبني معتقدات مجتمعه على نحو أعمق، ويؤدي الممثل عمرو واكد دور والد "رامي": المهاجر المصري إلى الولايات المتحدة "فاروق حسن".





وفاز الممثل الأمريكي مصري الأصل، رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (موسيقي أو كوميدي)، عن مسلسل "رامي"، في حفل الغولدن غلوب 2020، مطلع العام الحالي.