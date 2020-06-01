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نجم برشلونة يرفض إنتر ميلان ويوفنتوس بسبب جوارديولا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:32 م
جوارديولا
جوارديولا
عبد القادر عرابي
اقترب أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني، من الإنضمام لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، فإن الظهير الأيمن البرتغالي الدولي "نيلسون سيميدو" بات قريباً من الإلتحاق بنادي مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب وافق على الذهاب للنادي السماوي، بسبب رغبته في اللعب تحت قياده المدرب الإسباني "بيب جوارديولا".

وأشارت الصحيفة، أن سيميدو فضّل الذهاب لمانشستر سيتي، على الرغم من رغبة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان في ضمه.

وربطت عدة تقارير بين سيميدو وعملاقي إيطاليا للدخول في صفقات تبادلية، حيث رفض اللاعب في الدخول ضمن صفقة "لاوتارو مارتينيز" نجم إنتر ميلان، و"ميراليم بيانيتش" لاعب نادي يوفنتوس.

ومن المرجح أن تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو، وفق التقارير، حيث سيواصل نادي مانشستر سيتي مفاوضاته مع برشلونة لإتمام الصفقة.

كما ذكرت عدة تقارير إنجليزية، لإمكانية دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية بين الفريقين، ينتقل على إثرها مواطنه "جواو كانسيلو" لبرشلونة.

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