130.6 مليون جنيه مشتريات "الأجانب " بالبورصة خلال تعاملات اليوم









استحوذت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم على نسبة 26.5% مسجلة مشتريات بنحو 130.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين69.4 % من إجمالى التعاملات مسجلة مبيعات بحوالي 111.8 مليون جنيه ، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم مبيعات قدرت بحوالي 18.6 مليون جنيه ، واستحوذت المؤسسات على 82.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.6%.













وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه خلال شهر يونيو وبسبب اقرار مبدائي للاعفاءات والتخفيضات في رسوم الدمغة وعلي تعاملات ذات الجلسة والتي طالب المتعاملين في البورصة بها ان تعاود المؤشرات الارتفاع وقد نري المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي 12000 نقطة وعودة لتداولات مكثفة للمستثمرين الاجانب وارتفاع في قيم واحجام التداول تخرجنا من النطاق العرضي الضيق التي انحسرت فيها تعاملات المستثمرين.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم بنحو 1 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند مستوى 549.6 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227.3 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91%ليغلق عند مستوى 1170.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885.2 نقطة