الصلاة بالمساجد الأبرز.. 4 ملفات على طاولة الحكومة الأسبوع الجاري

تضع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الملفات على طاولتها ضمن الإجراءات التي تتخذها لمتابعة موقف انتشار فيروس كورونا في البلاد، للعمل على الحد من تأثيره خلال الفترة المقبلة.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.15 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2.64 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 372 ألفا.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد 24.985 حالة من ضمنهم 6.810 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 959 حالة.





وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز الملفات التي ستناقشها الحكومة خلال اجتماعها الدورى الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء:





- ملف وضع فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الحالية وما يتطلب من إجراءات للحد من انتشاره.





- ملف عودة الطيران تدريجيا، وكذلك الإجراءات والضوابط التي يمكن إتخاذها لعودة الطيران سواء للرحلات المغادرة من مصر أو القادمة.





- مناقشة خطة وزارة الأوقاف بشأن الضوابط المقترحة لعودة الصلاة بالمساجد سواء عودة الصلاة بشكل كامل أو الجمع فقط أم بقاء الوضع كما هو عليه.





- مناقشة خطة وزارة الشباب والرياضة والتوصيات بشأن عودة النشاط الرياضي تدريجيا وما تم الإتفاق عليه من توصيات بين وزارتى الشباب والرياضة ووزارة الصحة بشأن عودة النشاط الرياضى تدريجيا.





يذكر أن وزارة الأوقاف وضعت خطة لإعادة فتح المساجد إرتكزت على استمرار غلق الأضرحة ودورات المياه وأماكن الوضوء، وتطهير المساجد أولا بأول، من قبل الإمام والعمال، وقصر الأمر على صحن المسجد فقط، مع ضرورة ارتداء المصلين كمامات أثناء تواجدهم داخل المسجد، ووجود مسافات بينهم أثناء أداء الصلاة.





كما درست وزارة الرياضة مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على الإجراءات، وذلك في ظل سعي الطرفين لعودة النشاط بشكل تدريجى 15 يونيو الجاري، لذا سيناقش المجلس ما توصلوا إليه في هذا الملف لإقرار عودة النشاط من عدمه.



