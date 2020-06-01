عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.





كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.





والجدير أن مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد أن منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالي.





أقرأيضا.. فايلر يستقر على عودة محمد شريف





يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال الفترة القادمة بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على عودة لاعب القلعة الحمراء محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.





وكان محمد شريف قدم أداء مميز رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وضمن هدافين بطولة الدوري المصري الممتاز .





ويسعي الأهلي لحسم موقف محمد شريف، خاصة انه من الممكن أن يكون البديل الأنسب للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حال رحيل رمضان صبحي المتوقع والعودة لهيدرسفيلد الإنجليزي والمُعار منه لنهاية الموسم الحالي.



