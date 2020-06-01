Advertisements

عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:23 م
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة. 

كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

والجدير أن مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد أن منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالي.

أقرأيضا.. فايلر يستقر على عودة محمد شريف

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال الفترة القادمة بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على عودة لاعب القلعة الحمراء محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وكان محمد شريف قدم أداء مميز رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وضمن هدافين بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعي الأهلي لحسم موقف محمد شريف، خاصة انه من الممكن أن يكون البديل الأنسب للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حال رحيل رمضان صبحي المتوقع والعودة لهيدرسفيلد الإنجليزي والمُعار منه لنهاية الموسم الحالي.

أخبار تهمك

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 18 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين