"الدقهلية" تعلن توفير الأدوية للمنازل وإلغاء إجازات الأطقم الطبية 60 يوما

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا مع مديري المستشفيات لتناول سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ.





ووجه مختار، للدكتور سعد مكي، وكيل الصحة، بالتواصل مع وزارة الاتصالات؛ لتخصيص خط ساخن للمحافظة، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من أبناء الدقهلية، والتأكيد على ملائمة أماكن العزل، وعدم نقل العدوى منها للمحيطين.





وأوضح المحافظ، أن الدقهلية من أولى محافظات مصر في توفير الأدوية للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدا ثقته التامة في كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.





وأكد محافظ الدقهلية، استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.





وأوضح أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين وفي حالة طلب إجازات مرضية يتم التأكد من ذلك عن طريق لجنة طبية متخصصة للتأكد من الحالة المرضية.





ووجه لوكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الأطقم الطبية للعمل في مستسفيات العزل البالغ عددهم 28، فضلًا عن مستشفى عزل تمي الامديد لتلبية كافة احتياجات المرضى.





وأشار إلى قيام جميع مستشفيات الصحة والجامعية، بالمتابعة المستمرة لجميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بفيروس كورونا والتأكد من توافر العلاج لديهم وتوصيله لهم بالمنازل.





آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وأشار مختار إلى ضرورة تحمل رؤساء المدن مسئولياتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تطبيق اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي مؤكدا على تعليق إجازات الاطقم الطبية لمدة شهرين وتفعيل الخط الساخن في كافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي الشكاوي والاستفسارات.



