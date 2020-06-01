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بنهاية التعاملات .. البورصة تسجل تداولات بـ 895.8 مليون جنيه اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 208.4 مليون ورقة مالية بقيمة 895.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 176 شركة،وصعدت أسهم79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وسجل سوق داخل المقصورة اليوم تداولات بحوالي 2.6 مليار جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات قيمتها 1.7 مليار جنيه وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 14.5 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين أولي جلسات شهر يونيو علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات والذي يأتي مع بدء تخفيف الإجراءات الإحترازية في معظم الدول وبدأ السما بالسياحة الداخلية ولكن بنسبة 25% ،  بالإضافة الي الفتح الجزئي للمصالح الحكومية وهو مايدفع عجلة الإنتاج الي الدوران بصورة طبيعية وعوة العمل بصورة طبيعية للبنوك والبورصة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1 مليار جنيه ليغلق  تعاملاته عند مستوى 549.6 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227.3 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91%ليغلق عند مستوى 1170.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885.2 نقطة

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