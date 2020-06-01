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لعنة الميراث.. وفاة شخص إثر إصابته بطعنات متفرقة في الحوامدية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:19 م
جثة
جثة
إيمان عبد العاطي
توفي منذ قليل، العامل المصاب بطعنات متفرقة بجسده، إثر وقوع مشاجرة بينه ونجل شقيقته، بسبب الخلاف على الميراث، داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان نقاش سدد أمس الأحد، طعنات متفرقة بجسد خاله، إحداهما أصابته أسفل قلبه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مستشفي القصر العيني بوصول "ماهر.ع.ح"، 50 سنة، عامل، ومقيم بنطاق القسم وأصل إقامته، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وإحداهما بمنطقة الصدر أسفل القلب.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تم التقابل مع زوجة المجني عليه، "نعمة.م"، 48 سنة ربة منزل، والتي قررت بنشوب مشادة كلامية بين زوجها ونجل شقيقته "محمد.ح.أ"، 41 سنة، نقاش، بسبب الخلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأخير طعنات متفرقة بجسد زوجها محدثًا إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفي.

وأعد المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، عدة مأموريات، أسفرت إحداهم عن القبض على المتهم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات بينه وبين خاله بسبب الميراث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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