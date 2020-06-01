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محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:13 م
اعتماد نتيجة الإعدادية في البحر الأحمر
اعتماد نتيجة الإعدادية في البحر الأحمر
محمد طه
اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 99.5%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضًا إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. 

من جهته، أكد مدير "تعليم البحر الأحمر"، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 6292 طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالبًا وطالبه، وأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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