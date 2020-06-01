من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة، بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما أعلن عنه مسئولي الحكومة المصرية، في تصريحاتهم عن مسار الوباء في البلاد.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.15 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2.64 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 372 ألف.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد 24.685 حالة من ضمنهم 6.810 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 959 حالة.





زيادة معدل الإصابات





"الأسبوعان المقبولان سيشهدان ارتفاع معدل الإصابات".. هكذا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن رؤيته بشأن مسار كورونا في البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوقع يأتي بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم.





40 ألف حالة في 13 يونيو





أما الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فأعلن الأرقام المتوقعة للإصابات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اليوم 1 يونيه سنصل إلى تسجيل 25 الف حالة وقد نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيه، متابعا "غير مستبعد أن نسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيه الجاري".





وعن سبب تلك التوقعات، قال وزير التعليم العالي إن توقعه جاء وفقا لتسلسل الارقام وانتظام الارقام التى تبلغ من وزارة الصحة بشكل دورى، مستطردا: "لو حدث ارتفاع فى الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة فى التواريخ السابقة تختلف، وبالتالى كلها مبنية على المعاملة التى تكشف الزيادة اليومية للحالات".





يذكر أن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، أكد أن المصريين يتمتعون بمناعة قوية، وهو الأمر الذي يساعد الأطباء في علاج مصابي كورونا، مؤكدا أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج، فأغلب الحالات لم تحتاج له.



