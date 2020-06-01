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من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:09 م
أحمد القاسم
سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة، بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما أعلن عنه مسئولي الحكومة المصرية، في تصريحاتهم عن مسار الوباء في البلاد.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.15 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2.64 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 372 ألف.
وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد 24.685 حالة من ضمنهم 6.810 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 959 حالة.
زيادة معدل الإصابات
"الأسبوعان المقبولان سيشهدان ارتفاع معدل الإصابات".. هكذا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن رؤيته بشأن مسار كورونا في البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوقع يأتي بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم.
40 ألف حالة في 13 يونيو
أما الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فأعلن الأرقام المتوقعة للإصابات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اليوم 1 يونيه سنصل إلى تسجيل 25 الف حالة وقد نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيه، متابعا "غير مستبعد أن نسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيه الجاري".
وعن سبب تلك التوقعات، قال وزير التعليم العالي إن توقعه جاء وفقا لتسلسل الارقام وانتظام الارقام التى تبلغ من وزارة الصحة بشكل دورى، مستطردا: "لو حدث ارتفاع فى الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة فى التواريخ السابقة تختلف، وبالتالى كلها مبنية على المعاملة التى تكشف الزيادة اليومية للحالات".
يذكر أن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، أكد أن المصريين يتمتعون بمناعة قوية، وهو الأمر الذي يساعد الأطباء في علاج مصابي كورونا، مؤكدا أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج، فأغلب الحالات لم تحتاج له.
320 مستشفى كعزل جزئي لاستيعاب زيادة عدد المصابين
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنهم قرروا منذ أسبوعين دخول 320 مستشفى جديد كمستشفيات عزل جزئي لفيروس كورونا؛ لأنهم توقعوا أن الأعداد ستتزايد.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا المزيد من القرارات اليوم لاستيعاب أعداد الإصابات بكورونا، لافتًا إلى أنهم عملوا على زيادة خطوط الاستفسارات، وأنه سيكون هناك خط ساخن لكل محافظة وسيكون مزود بأطباء مدربة، مشيرًا إلى أن الرقم 105 يستقبل ملايين المكالمات يوميًا؛ ولذلك لا يستطيع الرد على كافة المكالمات.
وعن أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، قال: "أرقام مبالغ فيها جدًا، ورئيس الوزراء كان حازمًا للغاية في تناول هذا الأمر، وكلف الوزراء بوضع حد أقصى لتكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات، وعلى المستشفيات الراغبة في علاج كورونا أن تلتزم بهذه الأرقام، لن نرى أرقامًا فلكية في المستشفيات الخاصة مرة أخرى في خلال أيام".
وأوضح أنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.
وأورد أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، وأن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق مغاير، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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