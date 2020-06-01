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بعد زواجها بيوم.. إيمان شقيقة محمد رمضان: "بحبك يا حس"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، صورة لها في حفل زفافها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وعلقت على الصورة قائلة: "الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله مع بعض العمر كله، بحبك يا حس".

 

يذكر أن الفنان محمد رمضان، احتفل بزفاف شقيقته على رجل خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعدم حضور نجوم الفن في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

وجاء حفل زفاف شقيقة محمد رمضان، داخل فيلا بطريق الصحراوي ورغم فيروس كورونا المنتشر لما يتخذ إجراءات وقائية في الحفل الزفاف أو ارتداء كمامات.

 

شارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

 

 

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