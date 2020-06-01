بعد إيكاردي.. باريس سان جيرمان ينصب شباكه نحو ثنائي لاتسيو

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه في ضم نجوم جدد، لتدعيم الفريق، استعداداً للموسم المقبل.





وأعلن النادي الباريسي بالأمس، ضم النجم الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" بصفة نهائية لمدة 4 مواسم مقابل 50 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين يورو متغيرات.





وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم، فإن النادي الباريسي يستهدف ضم نجمين من نادي لاتسيو الإيطالي خلال الميركاتو المقبل.





النجم الأول هو الظهير الأيمن المونتينيجري "آدم ماروسيتش" الذي يريده باريس سان جيرمان ليخلف البلجيكي "توماس مونييه" المرشح للرحيل في الصيف.





ويقود البرازيلي "ليوناردو" المدير الرياضي للنادي، عملية التفاوض لضم صاحب الـ27 عاماً، علما. بأنه مرتبط بعقد نع نسور العاصمة، يمتد حتى 2022.





كما يريد باريس سان جيرمان ضم نجم الوسط الدولي الصربي "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش" لتدعيم خط وسط الفريق.





وتشير التقارير إلى أن صفقة ماروسيتش لن تقل عن 15 مليون يورو، فب الوقت الذي لن تقل صفقة سافيتش عن 80 مليون يورو، في ظل ارتباطه بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.



