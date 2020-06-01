إيناس عبدالدايم تُطلق نادي سينما الشباب على يوتيوب وزارة الثقافة

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين ايديك" التى تبث عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب سلسلة عروض نادى سينما الشباب الذى يضم مشروعات التخرج الإبداعية لطلاب المعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، وتبدأ فى التاسعة مساء اليوم الاثنين الأول من يونيو بإذاعة الفيلم الروائى القصير "فردة شمال" من إخراج سارة رزيق .

قالت عبد الدايم أن سلسلة عروض نادى سينما الشباب تاتى تشجيعاً للمبدعين الشباب وتحفيزا لهم لتقديم أعمال مميزة تساهم فى استعادة امجاد الشاشة الفضية المصرية، مشيرة انها تضم نخبة من الأفلام المتنوعة وتشمل التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة وغيرها، وأكدت استمرار خطوات اثراء مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية الى المواد الفنية والفكرية التى تنتجها وزارة الثقافة وتعمل على تنمية وتطوير الوعى وبناء المجتمع والإنسان.

يذكر ان فيلم "فردة شمال" حاصل على جائزة لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ومن إخراج سارة رزيق ويحكي قصة طفلين في محطة القطار أحدهما فقير والأخر ثرى سقطت فردة من حذائه أثناء ركوبه القطار فيبذل الفقير جهدًا كبيرًا لإعادتها وعندما يفشل يقذف له الطفل الثرى الفردة الأخرى كحل منطقي للاستفادة من الحذاء .

يسبق الفيلم فى السادسة مساءً عرض العرائس المسرحى "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، فكرة واخراج محمد نور ويعد فانتازيا تتميز بالإثارة والتشويق وتدور أحداثه حول الطفلين مرزوق ومرزوقة اللذان سافرا عبر الزمن للماضى ليصلا الى عهد الملك اخناتون وعصر التوحيد وأبحرا فى رحلة للتعريف بتلك الحقبة والقاء الضوء على مرحلة من تاريخ مصر والحضارة الفرعونية ، من تأليف وأشعار يحيى زكريا ، موسيقى والحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر ، ديكور محمد سعد ، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف ونحت محمود الطوبجي .

وفى الثامنة والنصف مساء تذاع جديدة من محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى تأتى ضمن خطة وزارة الثقافة للتدريب عن بعد.