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شغل مقاعد حانات هولندا بسرعة مع انتهاء إغلاق فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
امتلأت الشرفات والأرصفة في الحانات في جميع أنحاء هولندا بسرعة، اليوم الاثنين، حيث سُمح بفتح الحانات والمطاعم لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في عطلة عامة مشمسة.

مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، سُمح للمطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما والمسارح بفتح أبوابها من الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، اليوم الاثنين، طالما أنها تتبع قواعد صارمة للمسافة الاجتماعية لمنع حدوث ارتفاع جديد في الالتهابات.

يُسمح لهم الآن باستقبال 30 عميلًا كحد أقصى في كل مرة، ويجب عليهم جميعًا إجراء الحجوزات مسبقًا ويحتاجون إلى الجلوس على طاولات بمسافة لا تقل عن 1.5 متر (5 أقدام).

من المفترض أن يتم رفض العملاء الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، بينما لا يُسمح لأكثر من شخصين من أسر مختلفة بمشاركة الجدول.

لم يتم تعيين حد دقيق لعدد الأشخاص المسموح به على الحانات الخارجية، طالما أن جميع العملاء جالسون ويتم الاحتفاظ بالطاولات في المسافة المطلوبة.

تم إغلاق المدارس والمطاعم والحانات والمتاحف والأماكن العامة الأخرى في هولندا منذ 15 مارس في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

كما سيتم إعادة فتح المدارس الثانوية يوم الثلاثاء، بعد الافتتاح الجزئي للمدارس الابتدائية الشهر الماضي.

عادت وسائل النقل العام، التي كانت محدودة خلال فترة الإغلاق، إلى الخدمة العادية يوم الاثنين مع جميع المسافرين والموظفين المطلوبين لارتداء أقنعة الوجه.

حتى يوم الأحد، تم تأكيد 46442 إصابة بالفيروس في هولندا، مع 5،956 حالة وفاة.

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