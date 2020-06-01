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ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.4% بختام أولي جلسات يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:51 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.47% رابحاً 28.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1973.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.7 مليون سهم محققة ما قيمته 189.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3122 صفقة لعدد 31 سهماً.
 

وارتفعت 7 قطاعات بسوق دبى المالي اليوم ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.30%.


 وارتفع 20 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.36%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.12%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 71.5 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.80%.

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