Advertisements

تفاصيل مشاركة فيلم "الأقصر" في أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظى في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو)، حيث يعرض مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

 

ويعد الـمهرجان السينمائي الدوليفي كارلوفي فاري أكبر مهرجاناً سينمائياً في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

 

الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.

 

الفيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك)، بالتعاون مع Film Factory وFront Row Filmed Entertainmentالتي تتولى توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولىTOTEM FILMSالمبيعات الدولية للفيلم، وتمتلك شركةCreative Artists Agency حقوق توزيع الفيلم فى أمريكا الشمالية ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة بافتا والمرشح للأوسكار.

 

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء: 50% من عدد إصابات كورونا في محافظة واحدة فقط

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:07 ص

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين