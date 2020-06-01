تفاصيل مشاركة فيلم "الأقصر" في أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية

يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظى في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو)، حيث يعرض مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

ويعد الـمهرجان السينمائي الدوليفي كارلوفي فاري أكبر مهرجاناً سينمائياً في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك)، بالتعاون مع Film Factory وFront Row Filmed Entertainmentالتي تتولى توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولىTOTEM FILMSالمبيعات الدولية للفيلم، وتمتلك شركةCreative Artists Agency حقوق توزيع الفيلم فى أمريكا الشمالية ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة بافتا والمرشح للأوسكار.