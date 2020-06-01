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قطاع الصناعات التحويلية الألماني يواصل الانكماش في مايو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
أفاد مسح نشر اليوم أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش في مايو مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.

وبحسب (رويترز) ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 من 34.5 في أبريل، وكانت القراءة الأولية 36.8.


وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت "حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.


"انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين سبعة بالمئة وثمانية بالمئة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 بالمئة إلى 30 بالمئة".


وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.

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