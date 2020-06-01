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البورصة تنهي أولي جلسات شهر يونيو علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:38 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين أولي جلسات شهر يونيو علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات والذي يأتي مع بدء تخفيف الإجراءات الإحترازية في معظم الدول وبدأ السما بالسياحة الداخلية ولكن بنسبة 25% ،  بالإضافة الي الفتح الجزئي للمصالح الحكومية وهو مايدفع عجلة الإنتاج الي الدوران بصورة طبيعية وعوة العمل بصورة طبيعية للبنوك والبورصة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1 مليار جنيه ليغلق  تعاملاته عند مستوى 549.6 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227.3 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91%ليغلق عند مستوى 1170.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885.2 نقطة

 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم  208.4 مليون ورقة مالية بقيمة 895.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 176 شركة،وصعدت أسهم79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

 

سجلت تعاملات المصريين69.9 %  من إجمالى التعاملات مسجلة مبيعات  بحوالي109.2 مليون جنيه ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.9% مسجلة مشتريات بنحو 123.7 مليون جنيه، والعرب على 4.1% خلال جلسة تداول اليوم مبيعات  قدرت بحوالي 23.4 مليون جنيه ، واستحوذت المؤسسات على 83.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 16.5%.

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