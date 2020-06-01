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سنغافورة تسرع في بناء مساكن لـ60.000 مهاجر بعد تفشي كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تتسابق حكومة سنغافورة لإنشاء مساكن إضافية لنحو 60 ألف عامل مهاجر بحلول نهاية هذا العام، حيث تسعى إلى تقليل الكثافة في المهاجع التي شهدت تفشيًا جماعيًا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارتا القوى العاملة والتنمية الوطنية، اليوم الاثنين، إن المشروع سيصلح أيضًا مؤقتًا ممتلكات الدولة غير المستخدمة مثل المدارس السابقة والمصانع الشاغرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة، إن المهاجع نهج عملي لإسكان العمال المهاجرين في سنغافورة التي تعاني من ندرة الأراضي، لكنها تتطلع إلى تحسين معايير الإقامة.

الأمة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة لديها أكثر من 35,000 حالة، وهي واحدة من أكبر الأعداد في آسيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العدوى في أماكن ضيقة وسرير بطابقين تضم أكثر من 300.000 عامل معظمهم من عمال جنوب آسيا.

ستخلق سنغافورة مساحة إضافية من خلال الهياكل المؤقتة التي يمكن تجميعها بسرعة في شكل وحدات.

تقوم باختبار معايير جديدة، بما في ذلك زيادة مساحة المعيشة لكل مقيم، وتقليل عدد الأسرة في كل غرفة وتقليل عدد الأشخاص الذين سيشاركون المرحاض والحمام.

على المدى الطويل، تخطط لبناء صالات نوم مشتركة جديدة لإيواء ما يصل إلى 100.000 عامل، الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات حتى يكتمل. الأول سيكون جاهزًا خلال العام أو العامين المقبلين.

كما تدرس الحكومة إمكانية بناء وتأجير هذه المهاجع. في الوقت الحاضر، يقوم المشغلون التجاريون ببنائها وتشغيلها.

حتى الآن، تمكنت الحكومة من إزالة 40.000 عامل مهاجر من العدوى، من بينهم أكثر من 20.000 ممن تعافوا من المرض.

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