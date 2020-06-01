"النهار" تُعيد عرض حلقة أحمد زاهر مع عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الليلة

تقدم قناة النهار في التاسعة مساء اليوم الاثنين إعادة لحلقة الفنان أحمد زاهر بـ"واحد من الناس"، ومحاكمة فتحي البرنس علي كل الجرائم التي ارتكبها طوال شهر رمضان في مسلسل "البرنس".

ويعترف زاهر لعمرو الليثي بأسرار الشخصية التي أثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحا كبيرا عند الجمهور والنقاد، كواليس لايعرفها احد وحكايات مثيرة يرويها لأول مرة.

ومفاجأة الحلقة ليلي أحمد زاهر في مواجهة ساخنة مع والدها والتي تألقت في مسلسل "الفتوة".

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة مساءً علي النهار.