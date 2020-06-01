غرفة بيطرية ومساعدات للجمالة في منطقة الأهرامات الأثرية

وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنهم قرروا منذ أسبوعين دخول 320 مستشفى جديد كمستشفيات عزل جزئي لفيروس كورونا؛ لأنهم توقعوا أن الأعداد ستتزايد.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا المزيد من القرارات اليوم لاستيعاب أعداد الإصابات بكورونا، لافتًا إلى أنهم عملوا على زيادة خطوط الاستفسارات، وأنه سيكون هناك خط ساخن لكل محافظة وسيكون مزود بأطباء مدربة، مشيرًا إلى أن الرقم 105 يستقبل ملايين المكالمات يوميًا؛ ولذلك لا يستطيع الرد على كافة المكالمات.





وعن أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، قال: "أرقام مبالغ فيها جدًا، ورئيس الوزراء كان حازمًا للغاية في تناول هذا الأمر، وكلف الوزراء بوضع حد أقصى لتكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات، وعلى المستشفيات الراغبة في علاج كورونا أن تلتزم بهذه الأرقام، لن نرى أرقامًا فلكية في المستشفيات الخاصة مرة أخرى في خلال أيام".





وأوضح أنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.





وأورد أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، وأن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.





ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن.



