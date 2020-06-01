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بين التشويق والغموض.. نتفليكس تطلق تريلر المسلسل السعودي "وساوس"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

كشفت شبكة نتفليكس، عن تريلر مسلسل "وساوس" وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي ضمن المحتوى الدرامي الخليجي المتوفر عبر المنصة.

 

ويعرض"وساوس" بدءاً من الخميس ١١ يونيو / ١٩ شوال، كأول عمل سعودي تستحوذ عليه نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلداً مع توفر الترجمة لـ ٣٠ لغة مختلفة مع توفر الوصف الصوتي باللغة العربية للمكفوفين.

 

وتدور أحداث المسلسل المكون من ثمان حلقات والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

 

يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

 

المسلسل من كتابة رولان حسن ومن إخراج المخرجة السعودية هناء العمير وتضم مجموعة من الكوادر الفنية بما فيهم عبدالمحسن النمر إلى جانب شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي.

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