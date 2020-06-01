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ماذا قدّمت أندية المجموعة الأولى في موسم الكورونا بالقسم الثالث

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


تترقب أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، قرار اللجنة الخماسية الخاص بعودة النشاط الرياضي من عدمه، الأمر الذي يتطلب حسابات خاصة لدى الفرق التي تنافس على الصعود، والفرق المهددة بالهبوط.

وشهدت المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، صراع شرس على خطف تذكرة التأهل لدوري القسم الثاني، تزامنا مع اقتراب البطولة من نهايتها.

حيث يتصارع ثلاث فرق على صدارة المجموعة، وهي كيما اسوان متصدر المجموعة برصيد 44 نقطة، ويليه فريق النصر للتعدين في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وياتي في المركز الثالث فريق مركز شباب الزهراء برصيد 43 نقطة.

خاضت فرق المجموعة 20 مباراة، قبل ان يأتي قرار الحكومة بتعليق الأنشطة الرياضية، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تمكن خلالها فرق المجموعة من احراز 349 هدف هي حصيلة أهداف فرق المجموعة.

أقوى دفاع وهجوم

يعد فريق نادي النصر للتعدين، أقوى فرق المجموعة دفاعا وهجوما، حيث تمكن من احراز 44 هدف وهو الأعلى تهديفي، فيما يحتل نفس الفريق صدارة أقوى الفرق دفاعيا حيث لم يدخل مرماه سوى16 هدفا خلال 20 مباراة هي عمر البطولة قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

أضعف دفاع

يأتي فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط، في صدارة الفرق الأضعف دفاعا، حيث دخل مرماه 64 هدفا، وهي أعلى نسبة تهديفية بالمجموعة.

أضعف هجوم

وياتي كلا من هلال اسوان وجمهورية دراو في مقدمة ترتيب الفرق الأضعف هجوما حيث لم يحرز الفريقين سوى 14 هدفا خلال منافسات البطولة.

هداف المجموعة

ويتصدر الحسين حازم لاعب نادي الشعب بالاقصر، صدارة ترتيب هدافي المجموعة بعد تمكنه من احراز 14 هدف، خلال ال20 مباراة التي خاضها الفريق.

ترتيب المجموعة الأولى

1- كيما اسوان 44 نقطة
2- التعدين 43 نقطة
3- الزهراء 43 نقطة
4- شباب ادفو 39 نقطة
5- الاقصر 36 نقطة
6- المدينة المنورة 32 نقطة
7- تحرير اسوان 24 نقطة
8- ابو الريش 20 نقطة
9- وادي النيل 20 نقطة
10- هلال اسوان 16 نقطة
11- جمهوررية دراو 7 نقاط
12- شبان اسنا 7 نقاط

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