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تعرّف على إحصائيات المجموعه الثالثة لدوري القسم الثالث

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
سالم خليل
شهدت منافسات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث، في الموسم الحالي صراع قوي قبل أن يحسم فريق أسمنت أسيوط صعوده لدورة الترقي بوصوله للنقطه 45 في عشرون جولة فقط، حيث إستطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراه وحيده.

كما يعتبر فريق أسمنت أسيوط أكثر الفرق إحرازاً للاهداف حيث استطاع أن يسجل 35 بينما استقبلت شباكه 14 هدفا فقط، كأقل الفرق استقبالا للاهداف.

ويعد فريق الأسمنت أكثر الفرق انتصارا حيث حقق 13 فوزا، كما أنه ايضا اقل الفرق هزيمة حيث تلقي الفريق هزيمه وحيده، في حين يعتبر الوليدية اقل الفرق تعادلا، بتعادلين.

ويحتل قائمه الهدافين اللاعب فوزي طه لاعب الهنداو حيث استطاع أن يحرز هذا اللاعب 16 هدفا.

ويعتبر فريق أسمنت أسيوط هو صاحب اقوي هجوم باحرازه 35 هدف في 20 مباراة، كما أنه يعتبر أقوي فريق دفاعيا، حيث تلقت شباكه 14 هدفا فقط طوال 20 مباراه.

وشهدت المباريات العشرون التي أقيمت إحراز 321 هدفا، في 120 مباراه.

وإحتفظ فريقا أسمنت أسيوط والقوصية بأجهزتهما الفنيه، حيث يتولي القياده الفنيه لفريق أسمنت أسيوط هيسم صالح، كما يتولي القياده الفنيه لفريق القوصية أحمد سعد.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 45 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 36 نقطة
3- نادي ملوي 34 نقطة
4- القوصية 33 نقطة
5- ناصر الفكرية 30 نقطة
6- ابوتيج 28 نقطة
7- مركز شباب القيس 22 نقطة
8- مركز شباب سمالوط 21 نقطة
9- بني مزار 20 نقطة
10- الهنداو 20 نقطة
11- مركز شباب الخارجة 20 نقطة
12- الوليدية 17 نقطة

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