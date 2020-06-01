طائرتان عسكريتان تركيتان تتوجهان إلى ليبيا

رصد موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار"، اليوم الاثنين، توجه طائرتين أخريين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا.

وكشف الموقع الإيطالي، أن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وحطت إحداها في مدينة مصراتة غربي البلاد، بينما لم يكشف المدينة الليبية وجهة الطائرة الأخرى.

وكانت تركيا أرسلت دعما كبيرا لحكومة فائز السراج في الغرب الليبي، بما في ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت أكثر من 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد جندت أنقرة مجموعات كبيرة من المرتزقة المنتمين في الغالب لعدة فصائل وتنظيمات هي الجيش الوطني السوري المؤتمر من قبل تركيا، وعناصر من تنظيم "داعش"، وهيئة تحرير الشام، بالإضافة لمقاتلين متشددين آخرين.

وأشار المرصد، إلى أن تركيا نقلت 11200 من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، في حين أن عدد من وصل المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية في ليبيا 339 من المقاتلين السوريين، من بينهم 20 طفلا دون سن 18 عاما، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.