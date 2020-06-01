"الفجر الرياضي" يستعرض حصاد المجموعة الثانية بالقسم الثالث

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تترقب أندية دوري القسم الثالث قرار مجلس إدارة الاتحاد الكرة، الخاص بعودة النشاط الرياضي، والذي يترتب عليه استعدادات فرق المجموعة الثانية خاصة بعد تأكد تأهل نادي قنا لترقى القسم الثاني.



وتشهد المجموعة الثانية صراع شرس لأندية القاع لتأكيد بقائها بدوري القسم الثالث، بينما هناك فرق تأكد هبوطها رسميا لدوري القسم الرابع، خاصة بعد تأكد صعود نادي قنا، قبل نهاية المسابقة بجولتين .



"الفجر الرياضى " يستعرض في التقرير التالي، أرقام وحصاد المجموعة الثانية، على النحو التالي :



صعود قنا



تمكن فريق نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، من حسم صعوده لدوري الترقي للقسم الثاني، قبل انتهاء المسابقة باسبوعين، بعد تصدره لجدول المجموعة برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المركز الثاني الذي يحتله فريق نادي قفط.



أقوى دفاع



يتقاسم كلا من نادي قنا المتصدر برصيد 50 نقطة ونادي شبان المراغة صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، صدارة قائمة الفرق الاقوى دفاعا، حيث لم يدخل مرماهم سوى 14 هدفا وهي اقل نسبة تهديف مقارنة بباقي فرق المجموعة.



الاقوى هجوما



يأتي فريقي نادي قنا المتصدر برصيد 50 نقطة، ونادي قفط الوصيف برصيد42 نقطة في صدارة قائمة الاقوى هجوما حيث سجل الفريقين 39 هدف، وهي أعلى حصيلة تهديفية مقارنة بباقي الفرق.



أضعف دفاع



يأتي فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط، في صدارة الفرق الأضعف دفاعا، حيث دخل مرماه 64 هدفا، وهي أعلى نسبة تهديفية بالمجموعة.



أضعف هجوم



وياتي كلا من هلال اسوان وجمهورية دراو في مقدمة ترتيب الفرق الأضعف هجوما حيث لم يحرز الفريقين سوى 14 هدفا خلال منافسات البطولة.



هداف المجموعة



بتقاسم صدارة هدّافي المجموعة الثنائي أسامة حسن مهاجم نادي قفط في قائمة هدافي المجموعة الثانية برصيد 11 هدف، ومحمد أمين ميدو مهاجم نادي قنا بنفس الرصيد من الأهداف.



صراع الهبوط



في المجموعة الثانية تأكد هبوط كلا من نجوع مازن، صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط، ونادي أهلي المنشاة ، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقاط، ليتبقي فريقين ليكتمل عدد الفرق الأربعة الهابطة لدوري القسم الرابع، والتي تنحسر بين فرق نادي قوص، نادي مكة المكرمة ، ونادي اخميم.



وتاتي المباريات المتبقية، لتلك الفرق المهددة بالهبوط كما يلي:



يتبقى لفريق قوص صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، مبارتين، حيث سيواجه نجوع مازن في الجولة 21 ثم سيختتم الدور الثاني بلقاء نظيره فريق أهلي المنشأه خارج ملعبه.





فيما يتبقى لفريق نادي مكة المكرمة صاحب المركز التاسع برصيد17 نقطة، مبارتين أمام مركز شباب البلينا، صاحب المركز السادس برصيد28 نقطة، وفريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد 41 نقطة.



ويتبقي لفريق اخميم صاحب المركز الثامن برصيد21 نقطة، مبارتين أمام نادي البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ونجوع مازن صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط .



ترتيب المجموعة الثالثة



1- قنا 50 نقطة

2- قفط 41 نقطة

3- شبان المراغة 41 نقطة

4- البداري37 نقطة

5- شباب سوهاج 28 نقطة

6- البلينا 28 نقطة

7- المراغة 26 نقطة

8- اخميم21 نقطة

9- مكة المكرمة 17 نقطة

10- قوص 16 نقطة

11- اهلي المنشاة 15 نقطة

12- نجوع مازن 10 نقاط