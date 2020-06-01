برلماني عن إصابة 8 من أسرته بكورونا: "مش عيب ولا عار"

قال محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن إعلانه عن إصابة 8 أفراد من أسرته بفيروس كورونا، لأنه يريد توصيل رسالة تتمثل في أن الإصابة بفيروس كورونا ليس عيب أو عار نخجل منه، معقبًا: "الإصابة دي من عند ربنا محدش ليه يد فيها، واخفاء الاصابة يعرض المحيطين بالشخص المصاب للخطر، وينقل لهم الإصابة، وهذا يساهم في انتشار الفيروس وزيادة الأعداد".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن العزل المنزلي مهم جدًا للحالات البسيطة ويجب أن نترك المستشفيات للحالات الحرجة، مشددًا على أن الامكانيات الطبية مهما كان حجمها لا يمكن أن تستوعب الحالات المتزايدة، مشددًا على أن القطاع الطبي محدود العدد ومنهك جدًا، والأطقم الطبية تبذل مجهود فوق طاقة البشر.





وناشد عضو مجلس النواب، الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المصريين بعدم الفزع والانسياق خلف الحملات المغرضة التي تريد تدمير الوطن، مؤكدًا أن الوضع في مصر ليس سيئًا وتحت السيطرة.





وشدد، على ضرورة ان يقوم القادرين بالعلاج على نفقتهم الخاصة، معقبًا: "الدولة دفعت كتير لمقاومة هذا المرض، وده أثر على الاقتصاد، واللي قادر يشترى العلاج لنفسه".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



