توجيهات جديدة من السيسي لوزير النقل (صور)

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق "القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي"، وامتداده حتى ارقين بطول 1255 كم خلال 4 سنوات.





وأضاف الوزير، خلال تفقده أعمال تنفيذ 4 محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا بصعيد مصر، أن الرئيس شدد على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ التالية المرحلة الأولى وتشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم، وكذلك المسافة من ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم).





وتابع، أما المرحلة الثالثة فتشمل (المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.









كما تابع الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، وأعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر.









ووجه الوزير باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لمواقع العمل والمعدات حفاظا على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.





ثم تفقد الوزير أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى ادفو بطول 100كم،تابع خلالها أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي.





ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 17كــم، ويتكون من عدد 7 كبارى من أهمها (كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وحيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) مترا ويبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 ) مترا.





كما تابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان





كما شملت الجولة متابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف وحيث تم تنفيذ من 90 % من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.





وأكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ).





كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي بلغت نسبة تنفيذه 90 ٪ وبلغت تكلفته 1.350 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية، وحيث يشتمل المحور على عدد 30 عملا صنـاعيا 15 كوبرى 15 نفق) ومنها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية - الطريق الزراعى الغربى وخط السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا





وأكد الوزير أنه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف إلى شبكة محاور النيل القائمة (38 كوبري) ليصل إجمالي المحاور الكباري على النيل (59 كوبري).





وأضاف، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان) بتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التى تضم عدد (6) محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).





جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل في صعيد مصر بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.



