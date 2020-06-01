Advertisements

ساند دعم القطاع الخاص | اعرف الآن NOW شروط وخطوات التسجيل في ساند وموعد صرف الدعم عبر الرابط gosi.gov.sa السعودية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:05 م
ساند دعم القطاع الخاص
ساند دعم القطاع الخاص

ساند دعم القطاع الخاص | اعرف الآن NOW شروط وخطوات التسجيل في ساند وموعد صرف الدعم عبر الرابط gosi.gov.sa السعودية

ساند دعم القطاع الخاص | يترقب جميع المواطنون، وخاصةً في الأونة الأخيرة، موعد صرف ساند هذا الشهر خاصةً في ظل الأوضاع التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما تتصدر شروط وخطوات التسجيل في ساند اهتمامات المواطنين خاصة بعد تأثر الكثير من الوظائف لاسيما في القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا.

شروط التسجيل في ساند:
– ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.

 أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

– أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الحكومة السعودية، أنها حريصة كل الحرص على أن يتم توفير دعم ساند في موعده خلال شهر مايو  الجاري، وذلك بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

موعد صرف دعم ساند
ووفقًا للنظام المتبع وما أعلنت عنه الجهات المسؤولة، فمن المقرر أن يتم اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020 صرف رواتب دعم ساند لشهر شوال 1441 الموافق مايو 2020.

طريقة وخطوات التسجيل في ساند
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

- كتابة اسم المستخدم الخاص بك.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على خيار "تقديم طلب الاستحقاق".

- كتابة رقم الآيبان.

- رفع الطلب أو نتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

بيان التأمينات الاجتماعية بشأن دعم ساند
وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن صرف استحقاق دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص، سيكون اعتبارًا من الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه لكي يستحق المشترك التعويض المصروف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل.

وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو.

ودعت المنشآت إلى سرعة التقديم عبر البوابة الإلكترونية، لافتة إلى أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 أبريل.

وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو.

ساند دعم القطاع الخاص | اعرف الآن NOW شروط وخطوات التسجيل في ساند وموعد صرف الدعم عبر الرابط gosi.gov.sa السعودية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد صرف ساند موعد صرف الدعم كورونا فيروس كورونا شروط التسجيل في ساند ساند دعم القطاع الخاص ساند دعم القطاع الخاص خطوات التسجيل في ساند السعودية التامينات الاجتماعية

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: 50% من عدد إصابات كورونا في محافظة واحدة فقط

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حساب المواطن: مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال

كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن ومتى موعد صرف الدفعة الـ20؟ اعرف كافة التفاصيل من هنا

حساب المواطن: عبر رابط ca.gov.sa سجل بياناتك للاستفادة من دفعة سبتمبر

حساب المواطن يستقبل شكاوي المواطنين المستفيدين من دعم أغسطس عبر هذا الرابط

حساب المواطن⁩ يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ21

للمستفيد من دعم البرنامج| رقم حساب المواطن الأصلي هو 19912.. وهذا رابط خدمة صوتك مسموع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:07 ص

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين