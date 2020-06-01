ساند دعم القطاع الخاص | اعرف الآن NOW شروط وخطوات التسجيل في ساند وموعد صرف الدعم عبر الرابط gosi.gov.sa السعودية





ساند دعم القطاع الخاص | يترقب جميع المواطنون، وخاصةً في الأونة الأخيرة، موعد صرف ساند هذا الشهر خاصةً في ظل الأوضاع التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





كما تتصدر شروط وخطوات التسجيل في ساند اهتمامات المواطنين خاصة بعد تأثر الكثير من الوظائف لاسيما في القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا.





شروط التسجيل في ساند:

– ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.





– أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.





– أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.





وأكدت الحكومة السعودية، أنها حريصة كل الحرص على أن يتم توفير دعم ساند في موعده خلال شهر مايو الجاري، وذلك بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.





موعد صرف دعم ساند

ووفقًا للنظام المتبع وما أعلنت عنه الجهات المسؤولة، فمن المقرر أن يتم اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020 صرف رواتب دعم ساند لشهر شوال 1441 الموافق مايو 2020.





طريقة وخطوات التسجيل في ساند

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- كتابة اسم المستخدم الخاص بك.





- كتابة كلمة المرور الخاصة بك.





- الضغط على خيار "تقديم طلب الاستحقاق".





- كتابة رقم الآيبان.





- رفع الطلب أو نتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.





بيان التأمينات الاجتماعية بشأن دعم ساند

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن صرف استحقاق دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص، سيكون اعتبارًا من الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.





وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه لكي يستحق المشترك التعويض المصروف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل.





وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو.





ودعت المنشآت إلى سرعة التقديم عبر البوابة الإلكترونية، لافتة إلى أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 أبريل.





وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو.



