محمد رمضان مهنئا شقيقته بحفل زفافها: "ضلعي ونصف قلبي أمي"

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع شقيقته في حفل زفافها وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق "رمضان" علي الصورة قائلاً: "أختي ضلعي ونصف قلب أمي اللهم أحفظهما وأسعدها"قاصداً تقذيم المباركات والتهاني لها.





يذكر أن الفنان محمد رمضان، احتفل بزفاف شقيقته على رجل خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعدم حضور نجوم الفن في ظل انتشار فيروس كورونا.



على صعيد أخر شارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.